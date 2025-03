Cremlino, un trilaterale non è all'ordine del giorno

Un incontro trilaterale di rappresentanti di Mosca, Washington e Kiev non è all'ordine del giorno: lo ha detto il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov, come riporta Tass. "No, non ci sono ancora discussioni in merito a tale incontro", ha detto. Peskov ha anche detto che "finora non ci sono piani per una conversazione ai massimi livelli" tra Russia e Usa. "Se necessario, si sa, si svolgeranno in modo abbastanza rapido ed efficiente", ha aggiunto.