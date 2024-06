Cremlino, 'dibattito Biden-Trump una questione interna'

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov non ha voluto commentare il dibattito tra Joe Biden e Donald Trump, affermando che si tratta di "una questione interna" degli Usa. Lo riferisce l'agenzia Interfax. "Questa è una questione interna degli Stati Uniti, questa è la campagna elettorale degli Stati Uniti", ha detto Peskov. "Non abbiamo mai interferito nelle campagne elettorali" di altri Paesi, e "non lo faremo nemmeno questa volta", ha aggiunto. I dibattiti tra i due principali candidati alla presidenza Usa "non rientrano nella categoria dei principali temi all'ordine del giorno" in Russia, ha detto ancora il portavoce ai giornalisti. Per poi concludere: "Non penso che vi aspettiate che il presidente russo possa mettere la sveglia per alzarsi la mattina presto e guardare i dibattiti negli Stati Uniti".