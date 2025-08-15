Giovedì 14 Agosto 2025

La lezione di Monaco 1938

Bruno Vespa
La lezione di Monaco 1938
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Vertice AlaskaSupermercati aperti oggiFrasi di buon FerragostoManovra 2026
Acquista il giornale
Ultima oraLavrov arriva in Alaska indossando una felpa con la scritta Cccp
15 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Lavrov arriva in Alaska indossando una felpa con la scritta Cccp

Lavrov arriva in Alaska indossando una felpa con la scritta Cccp

Acronimo in cirillico dell'Unione Sovietica

Acronimo in cirillico dell'Unione Sovietica

Acronimo in cirillico dell'Unione Sovietica

Il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov è arrivato in Alaska, in vista dell'incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump, indossando una maglia con la scritta Cccp, l'acronimo in cirillico dell'Unione Sovietica. Lo riportano i media internazionali.

Lavrov, in un breve scambio con i giornalisti davanti al suo hotel ad Anchorage, ha affermato che molto è stato fatto durante la recente visita a Mosca dell'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff e che il Cremlino spera di continuare questa "utile conversazione" al vertice in programma stasera alle 21 italiane.

"Non facciamo mai piani in anticipo. Sappiamo di avere argomenti, una posizione chiara e comprensibile. La presenteremo", ha detto Lavrov.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata