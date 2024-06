Cremlino, 'da Stoltenberg nuova escalation della tensione'

"Un'altra escalation della tensione". Così il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato da Interfax, ha definito le parole del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in un'intervista al Telegraph, in cui ha detto che in seno all'Alleanza sono in corso discussioni sull'esigenza di mettere in stand-by le testate nucleari. "Dobbiamo consultarci su questi temi e questo è esattamente ciò che stiamo facendo", aveva detto Stoltenberg. Da parte sua il capo del servizio d'intelligence esterno russo, Serghei Naryshkin, ha affermato che Stoltenberg vuole "spaventare" Mosca, e ha invitato alla calma.