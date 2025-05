Giorgia Meloni favorevole all'introduzione delle preferenze nella legge elettorale

"Confermo di essere favorevole all'introduzione delle preferenze nella legge elettorale". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al premier question time al Senato, rispondendo al leader di Italia viva Matteo Renzi.

"Il premierato sta andando avanti, continuo a considerarla la madre di tutte le riforme e, non dipende da me ma dal Parlamento, ma la maggioranza è intenzionata a procedere spedita su questa riforma esattamente come è intenzionata a procedere spedita sulla riforma della giustizia", prosegue.