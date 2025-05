Giorgia Meloni: Possibili modifiche al reato di femminicidio in Parlamento

Al testo che introduce il reato di femminicidio "il Parlamento potrà apportare le modifiche che riterrà opportune per renderlo più efficace, credo che quella sia la sede per presentare la sua proposta e ampliare lo spettro del reato". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al premier question time al Senato rispondendo a una interrogazione della senatrice Svp Julia Unterberger che chiedeva la disponibilità a introdurre "la fattispecie di reato per reprimere incitamento all'odio e alla violenza contro le donne".

"Credo personalmente che i reati di opinione abbiano un confine un po' labile ma troverà la maggioranza disponibile a discutere nel merito con quello spirito unitario che ci ha permesso di fare molti passi avanti e dotare l'Italia di una normativa all'avanguardia".