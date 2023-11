Corea Nord invia soldati nella Zona Demilitarizzata

La Corea del Nord ha provveduto ad inviare soldati ed equipaggiamenti lungo la Zona Demilitarizzata (DMZ), in un'apparente mossa volta a ripristinare i posti di guardia distrutti a seguito dell'accordo militare intercoreano del 2018. Secondo l'agenzia Yonhap, l'esercito sudcoreano ha rilevato un aumento delle attività attraverso le aree di confine dopo che il Nord ha promesso giovedì scorso di far ripartire tutte le misure militari congelate nel 2018 in risposta al lancio da parte del Nord di un satellite spia militare. Cinque anni fa, le due Coree fecero esplodere 10 posti di guardia ciascuna su 11 nella DMZ al fine di ridurre le tensioni e prevenire scontri accidentali, lasciandone soltanto una operativa per parte per motivi storici o altro. "Ci sono solo pochi posti di guardia attualmente sottoposti a lavori di restauro, ma (la Corea del Nord) dovrebbe ripristinarli tutti poiché sono strutture essenziali per la sorveglianza", ha dichiarato ai giornalisti un alto ufficiale militare, come riportato dalla Yonhap. In risposta all'ultima mossa del Nord, i funzionari di Seul hanno promesso di tenere sotto stretto controllo le attività sopra il 38° parallelo per individuare segnali di provocazioni lungo il confine.