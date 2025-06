Con l'anticiclone temperature record ma anche temporali al Nord

L'anticiclone africano porterà entro domenica una canicola record in Italia. Ma attenzione, il caldo e l'umidità alle stelle causeranno alcuni temporali forti al Nord. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma la possibilità di temporali con grandine al Nord-Est tra giovedì pomeriggio e venerdì mattina: questi fenomeni saranno accentuati dal caldo africano presente negli ultimi giorni anche sulla Pianura Padana dove abbiamo toccato i 38°C di giorno e i 25°C di minima di notte. L'aria calda, più leggera, salirà in quota e creerà correnti verticali molto forti che spingeranno anche dei chicchi di ghiaccio fino a 8-10 km di altezza prima di precipitare violentemente Dopo o durante le ondate di caldo africano, si temono temporali eccezionali con grandine. Dal punto di vista delle temperature, i temporali non fermeranno l'escalation: i termometri continueranno a salire fino a domenica con un picco diffuso di 40°C non solo al Sud e in Sardegna, ma anche al Centro-Nord: Firenze, Bologna, Cremona faranno parte del gruppone dei 40, molte altre città si fermeranno a 37-38°C. In sintesi, ci aspettiamo dei fenomeni violenti specie al Nord-Est tra giovedì pomeriggio e la prima parte di venerdì, ma il caldo continuerà sia di notte sia di giorno: probabilmente insisterà anche a luglio ad oltranza. Una prospettiva non proprio allettante. Per trovare un po' di refrigerio si dovrà salire in quota, oltre i 2500-3000 metri: nemmeno sulla cima del Monte Bianco (a 4806 metri, altezza misurata nel 2023, 2 metri meno rispetto alla misurazione del 2021) si troveranno delle gelate. E infine tra sabato e domenica si teme infatti nuovo record dello zero termico oltre i 5200 metri, per la paurosa agonia dei ghiacciai. Giovedì 26: Al Nord: sole e caldo fino a 36°C, ma attenzione ai temporali violenti dalle Alpi verso alcune zone di pianura. Al Centro: sole e caldo intenso. Al Sud: sole e caldo intenso. Venerdì 27: Al Nord: sole e caldo fino a 34°C. Al Centro: sole e caldo fino a 39°C. Al Sud: sole e caldo intenso. Sabato 28: Al Nord: sole e caldo. Al Centro: sole e caldo intenso fino a 37-38°C. Al Sud: sole e caldo diffusi. TENDENZA: caldo ad oltranza, temporali in arrivo sulle Alpi.