Con l'accensione dell'albero di Natale al via la festa di Atreju

L'edizione 2024 di Atreju, la festa organizzata da Fratelli d'Italia sta per cominciare al Circo massimo a Roma. L'albero di Natale, al centro dello spazio (in tutto 5000 mq) è stato acceso Nonostante la pioggia mentre è stata rinviata per ora l'animazione del presepe vivente. In uno degli stand che ospita lo staff è arrivata Arianna Meloni, responsabile della segreteria di FdI. Accolta da militanti e organizzatori, alle prese con saluti, abbracci e richieste di selfie con la gente. Con lei anche l'ex ministra del Pdl, Nunzia De Girolamo. Entrambe parteciperanno ad un dibattito sulla parità di genere nei prossimi giorni.