Commissione Ue, 'verso strategia sulla fusione nucleare'

La Commissione europea ritiene che sia il "momento giusto" per discutere di una possibile strategia dell'Ue in materia di fusione nucleare. "Si tratta di una nuova fonte di energia priva di carbonio, con il potenziale per diventare una parte potente del futuro mix energetico dell'Ue". Lo ha detto la commissaria europea per l'Energia, Kadri Simson, nel suo intervento alla conferenza 'Il progetto dell'Ue per l'energia da fusione" in corso a Strasburgo. La commissaria ha insistito sul "ruolo di leader" che l'Ue può svolgere sul nucleare. "Siamo in prima linea nello sviluppo di un quadro normativo sulla fusione", ha sottolineato.