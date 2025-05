Colloqui ufficiali sul commercio tra Cina e Stati Uniti in Svizzera

I primi colloqui ufficiali sul commercio tra il vicepremier cinese He Lifeng e il segretario al Tesoro americano Scott Bessent, annunciati nella notte e in programma in Svizzera nei prossimi giorni, sono stati organizzati "su richiesta degli Stati Uniti". Il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino Lin Jian ha detto che Washington ha di recente "espresso la disponibilità a negoziare", sottolineando che "l'opposizione della Cina all'imposizione arbitraria di dazi resta invariata. Abbiamo affermato in numerose occasioni che la Cina è aperta al dialogo, a patto che sia basato su uguaglianza e rispetto reciproco".