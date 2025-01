Collisione tra tram a Strasburgo: 68 feriti e inchiesta aperta

La collisione tra due tram avvenuta ieri alla stazione di Strasburgo ha causato 68 feriti "in condizioni di relativa emergenza", secondo il rapporto finale pubblicato oggi dalla prefettura.

Ieri pomeriggio, poco prima delle 16, un tram fermo sulla banchina della fermata della metropolitana della stazione di Strasburgo è stato violentemente tamponato frontalmente dal tram che lo precedeva. Quest'ultimo, che aveva dovuto fermarsi prima della stazione successiva a causa di un ingorgo sui binari, per cause ancora ignote ha fatto retromarcia ed è rotolato giù per il pendio che portava alla stazione.

Un video ottenuto da Afp mostra i due veicoli gravemente danneggiati e i passeggeri sdraiati a terra sulla banchina della stazione. Le vittime presentavano ferite compatibili con un trauma, "ferite al cuoio capelluto, una o due fratture della clavicola, una distorsione al ginocchio", ha spiegato il direttore dei vigili del fuoco e del soccorso del Basso Reno, René Cellar. Un centinaio di persone sono rimaste illese.

La procura ha annunciato di aver aperto un'inchiesta sull'accusa di lesioni personali colpose, volta a "determinare le cause dell'incidente e a evidenziare eventuali responsabilità penali" ma esclude l'ipotesi di un atto volontario. La circolazione dei tram alla stazione è stata interrotta e non riprenderà prima di diversi giorni, ha comunicato la Società dei trasporti di Strasburgo.