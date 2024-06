Claudio Amendola, a novembre I Cesaroni tornano sul set

"A novembre saremo sul set per girare I Cesaroni 7": parola di Claudio Amendola che, ospite del Bct, il festival del cinema e della televisione di Benevento, sul palco di piazza Roma ha annunciato un ritorno che i fan attendono da anni. A dieci anni dall'ultima stagione, si riprenderà dunque il filo del racconto della famiglia allargata tra le più care al pubblico televisivo: i nuovi episodi dovrebbero andare in onda - ha spiegato l'attore - entro il 2025. Trasmessa su Canale 5 dal 2006 al 2014, la serie - ambientata a Roma, nel quartiere della Garbatella - aveva come protagonista Amendola nei panni di Giulio Cesaroni e Elena Sofia Ricci nel ruolo della sua ex Lucia Liguori, che si ritrovano insieme sotto lo stesso tetto con i rispettivi figli. Nel cast anche Max Tortora, Antonello Fassari, Alessandra Mastronardi e Matteo Branciamore. Tra ironia e realismo, unioni e separazioni, in sei stagioni e 146 episodi la fiction era diventata un cult, tanto da essere riproposta con successo su Netflix e Prime Video.