Cina, transito tra isole Tokyo secondo leggi internazionali

La Cina ha rivendicato la piena legittimità del passaggio della portaerei Liaoning e del suo gruppo d'attacco navale tra le isole meridionali giapponesi di Yonaguni e Iriomote, vicino a Taiwan. "Quello che voglio sottolineare è che le attività rilevanti della parte cinese sono conformi al diritto nazionale e internazionale", ha replicato il ;;portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian, quando gli è stato chiesto nel briefing quotidiano un commento sulle proteste di Tokyo in merito alle accuse di ingresso per la prima volta, sia pure in via temporanea, delle navi di Pechino nelle acque contigue nipponiche.