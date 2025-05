Cina revoca divieto a compagnie aeree per Boeing dopo tregua commerciale con USA

La Cina ha rimosso dopo un mese il divieto alle compagnie aeree mandarine di ricevere le consegne di jet Boeing per effetto della tregua commerciale raggiunta nei negoziati di Ginevra con gli Stati Uniti, che ha ridotto in via temporanea i dazi doganali su entrambe le parti. I funzionari di Pechino, ha riferito l'agenzia Bloomberg citando fonti vicine al dossier, hanno iniziato a comunicare alle compagnie aeree nazionali e alle agenzie governative che le consegne di aerei made in Usa "possono riprendere". È stata data inoltre "la discrezionalità ai vettori di organizzare la consegna secondo i propri tempi e condizioni".