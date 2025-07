"Non ho ancora concordato il numero" di Patriot da inviare ma gli ucraini "ne avranno un po' perché hanno bisogno di protezione e l'Ue pagherà: noi non pagheremo nulla, ma li invieremo". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump. "Sono molto deluso" dal leader russo Vladimir Putin: parla in modo gentile e poi la sera bombarda tutti", afferma il tycoon tornando a criticare lo zar.