Cina, 'bene la decisione di Mosca di riconoscere i talebani'

La Cina ha dichiarato venerdì di aver accolto con favore la decisione della Russia di diventare il primo Paese a riconoscere il governo dei Talebani in Afghanistan, impegnandosi a "perseguire una politica estera di amicizia nei confronti del popolo afghano". "Come tradizionale vicino amichevole dell'Afghanistan, la Cina ha sempre creduto che l'Afghanistan non dovesse essere escluso dalla comunità internazionale", ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri Mao Ning.

I talebani sono tornati al potere nell'agosto del 2021 dopo aver estromesso il governo sostenuto dall'occidente e hanno imposto una versione brutale della legge islamica, ma hanno cercato al contempo riconoscimenti ufficiale e investimenti internazionali, mentre il Paese si riprende da oltre quattro decenni di guerra.