Chiusura Marsilio venerdì coi governatori, D'Amico con Todde

Venerdì sarà il giorno dei governatori in Abruzzo. Mentre Luciano D'Amico ospiterà Alessandra Todde per l'evento di chiusura della sua campagna elettorale, il candidato presidente del centro destra in Abruzzo Marco Marsilio chiuderà la sua fatica elettorale all'Aquila sempre venerdì pomeriggio alla Villa Comunale davanti all'Emiciclo con alcuni governatori, tra i quali Acquaroli, Tesei e Rocca, mentre non sono esclusi altri inserimenti. Prima Marsilio all'Aquila incontrerà il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano: a quanto si è appreso il ministro dovrebbe effettuare una passeggiata con Marsilio nel centro storico, mentre poi dovrebbe recarsi nell'area archeologica di Alba Fucens e a Fossa.