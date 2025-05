Cessate il fuoco di 30 giorni proposto da Kiev, Merz: "Segnale positivo da Mosca"

"Ieri a Kiev abbiamo chiesto ai nostri partner un cessate il fuoco di 30 giorni per creare uno spazio per i negoziati. L'Ucraina ha accettato senza se e senza ma. Se la parte russa sta ora segnalando la volontà di parlare, questo è inizialmente un buon segno. Ma non è affatto sufficiente". Lo dice il cancelliere tedesco Friedrich Merz, in una nota diramata dalla cancelleria. "Ci aspettiamo che Mosca accetti subito un cessate il fuoco, che renderebbe possibile un vero e proprio negoziato. Prima devono tacere le armi, poi possono iniziare i colloqui", ha aggiunto.