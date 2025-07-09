Carola Rackete si dimette da europarlamentare

Carola Rackete, l'attivista che sfidò il governo giallo-verde sulla migrazione, ha annunciato le sue dimissioni da europarlamentare.

"La mia candidatura e il mio mandato hanno sempre avuto l'obiettivo di contribuire al rinnovamento del partito Die Linke - un processo che sta procedendo con successo. Come persona attiva nei movimenti sociali, io e il mio team abbiamo discusso fin dall'inizio di definire il mandato in modo collettivo e questo spirito collettivo si sta ora concretizzando con le mie dimissioni.", ha scritto la tedesca in una nota.