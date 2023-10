Cade un elicottero militare a Ravenna, due feriti

Un elicottero militare è caduto e si è ribaltato in un campo nei pressi nei pressi dell'aeroporto civile 'La Spreta' di Ravenna, in fase di atterraggio e due persone sono rimaste ferite. La E45, che si trova vicino al luogo dell'incidente è stata temporaneamente chiusa al traffico al km 248 e il traffico deviato. I due militari dell'Esercito sono stati portati all'ospedale Bufalini di Cesena Le condizioni di uno dei due sono serie, ma non è in pericolo di vita. Il velivolo è un elicottero da esplorazione e scorta A129 'Mangusta' assegnato al 7/o reggimento 'Vega'.