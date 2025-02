Borse europee miste: Milano in rialzo, attesa per il voto in Germania

Borse europee in ordine sparso con gli indici Usa contrastati (Dow Jones -0,8% e Nasdaq +0,15%) nell'ultima seduta della settimana, a due giorni dal voto in Germania. Milano è in testa con un rialzo dello 0,5%, seguita da Parigi (+0,3%). Poco variate Francoforte (+0,02%) e Londra (-0,04%), debole Madrid (-0,2%). In miglioramento l'indice Pmi composito in Germania in febbraio a 51 punti, stabile nell'Eurozona a 50,2 punti, con il comparto manifatturiero in crescita a 47,3 punti.

Sale a 108,7 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 4,9 punti al 3,56% e quello tedesco di 5,2 punti al 2,48%. Si rafforza il dollaro a 0,945 euro e 0,79 sterline, calano invece il greggio (Wti -1,38% a 71,49 dollari al barile), l'oro (-0,74% a 2.930,66 dollari l'oncia) e il gas naturale (-0,4% a 47,3 euro al MWh).

Prese di beneficio sul settore aerospaziale e della difesa, da Airbus (-2%) e Bae System (-1,91%) a Rheinmetall (-0,5%), mentre resistono Leonardo (+0,46%), Saab (+0,43%). In luce Fincantieri (+2,5%), spinta dagli analisti di Bnp Paribas e Intesa.

Deboli i petroliferi TotalEnergies (-1,22%), Shell (-1,06%), Eni (-0,83%) e Bp (-0,5%), positivi gli automobilistici Stellantis (+1,83%), Porsche (+1,6%), Volkswagen (+1,27%) e Bmw (+0,65%), mentre Renault (-1,42%) sconta le stime sull'anno in corso inferiori alle stime degli analisti.

In campo bancario bene Natwest (+3,62%), Mps (+1,97%), Santander (+0,65%) e Popolare Sondrio (+0,5%). Caute Banco Bpm (+0,18%) e Intesa (+0,08%), deboli Unicredit (-0,64%), Commerzbank (-0,36%), Mediobanca (-0,27%) e Bper (-0,26%). Sprint di Prosieben (+8,56%), su ipotesi di un possibile passo avanti di Mfe (B +3,81% e A +2,52%) dopo il voto tedesco. Corre Cairo (+7,91% a 2,86 euro), vicino ai 2,9 euro dell'Opa sul 18% delle azioni proprie.