Il Jerusalem Film Festival apre all'ombra della guerra

Il Jerusalem Film Festival ha aperto la sua 42a edizione, all'ombra della guerra a Gaza e del recente conflitto Iran-Israele, con la star di Hollywood Gal Gadot come ospite d'onore. L'organizzazione del festival era incerta "fino a tre settimane fa", ha dichiarato il direttore Roni Mahadav-Levin in un'intervista all'Afp. Il mese scorso, "abbiamo trascorso due settimane nei rifugi, cercando di decidere se potevamo mantenere la data del festival", ha detto, riferendosi alla guerra Iran-Israele. "È stata una vera sfida, i voli sono stati cancellati e gli ospiti erano titubanti", ha aggiunto.

Gal Gadot, l'attrice israeliana nota per il suo ruolo dell'eroina Wonder Woman, ha ricevuto un premio speciale tra gli applausi di diverse migliaia di spettatori riuniti in un anfiteatro vicino alla Città Vecchia di Gerusalemme. Nei suoi ringraziamenti, l'attrice quarantenne, nata e cresciuta vicino a Tel Aviv, ha fatto riferimento alla guerra tra Israele e il movimento islamista Hamas nella Striscia di Gaza e ha affermato di "pregare affinché questa guerra finisca e che finalmente ci siano calma e sicurezza per tutti qui". "La cosa più importante, ciò che tutti speriamo è di poter respirare di nuovo. E questo sarà possibile solo quando tutti i nostri ostaggi saranno tornati a casa", ha affermato, riferendosi agli ostaggi rapiti il 7 ottobre nel sud di Israele e ancora detenuti nella Striscia di Gaza.

Dal 7 ottobre, Gal Gadot è stata bersaglio di attacchi sui social media da parte di attivisti filo-palestinesi a causa del suo sostegno all'esercito israeliano. In Israele, è stata criticata dai media di destra per la sua posizione a favore della fine della guerra a Gaza.