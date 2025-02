Ultimi sondaggi per le elezioni in Germania: exploit di Afd. E Musk tira la volata all’estrema destra

Roma, 22 febbraio 2025 – In un clima di tensione per l’accoltellamento di un uomo al memoriale dell'Olocausto e avvelenato dalle incursioni nel dibattito politico interno di Elon Musk – che su X ha scritto "Solo l'AfD può salvare la Germania", sostenendo il partito di estrema destra tedesco –, arriva l’ultimo sondaggio condotto dalla Bild in vista delle elezioni politiche di domani.

Da sinistra: Friedrich Merz, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, Alice Weidel

L'inchiesta, condotta da Insa per il quotidiano tedesco, conferma le tendenze registrate nelle ultime settimane, con i conservatori della Cdu/Csu e il loro candidato alla cancelleria, Friedrich Merz, sono dati saldamente in testa al 29,5%, 5 punti percentuali in più rispetto al risultato elettorale del 2021. I socialdemocratici del cancelliere Olaf Scholz precipiterebbero al 15%, oltre 10 punti percentuali in meno rispetto a quattro anni fa.

Come ampiamente previsto anche da tutti gli altri sondaggi, per l'AfD si profila un trionfo: 21%, più del doppio rispetto al 10,3% del 2021. E molto bene dovrebbe andare anche la Linke, data al 7,5%, circa tre punti in più dell'ultima consultazione. I Verdi raggiungerebbero solo il 12,5%, contro il precedente 14,8). Non è ancora chiaro invece se la BSW – che non aveva partecipato alle elezioni 4 anni fa – riuscirà a superare la soglia di sbarramento: il sondaggio della Bild la dà al 5%, ma anche uno 0,1% in meno significherebbe restare fuori dal parlamento.

L'FdP si fermerebbe al 4,5%, un tracollo rispetto all'11,5% del 2021, ma la vittoria in qualche collegio uninominale potrebbe comunque portare i liberali al Bundestag.