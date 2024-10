Borsa: Milano cauta, bene Stellantis e Stm, giù Juve e Tim

Milano poco mossa in avvio di seduta, con l'indice Ftse Mib (+0,1%) che si muove attorno alla parità, sostenuto dagli acquisti su Stm (+3,3%) e Stellantis (+3,1%) mentre Tim (-3,1%) scivola in scia alla perquisizione degli uffici di un suo dirigente. Tra i titoli migliori si segnalano Pirelli (+1,1%), Iveco (+1%), Prysmian (+0,8%), Amplifon (+0,8%), Hera (+0,8%) e Campari (+0,8%) mentre in fondo al listino si posizionano Saipem (-1,8%), Leonardo (-1%) e Nexi (-0,8%). Vendute anche le banche, con in testa Bper (-1%), Mps (-0,8%), Mediobanca (-0,5%) e Unicredit (-0,5%). Fuori dal Ftse Mib affonda la Juventus (-6,8%) dopo la sconfitta casalinga con lo Stoccarda.