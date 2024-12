Mercati azionari del Vecchio continente in generale rialzo: tra scambi molto bassi, la Borsa migliore è stata quella di Parigi, che ha chiuso con un aumento dell'1%, seguita da Francoforte in rialzo dello 0,6%. In crescita dello 0,5% Madrid e dello 0,4% Amsterdam, mentre Londra è stata la più cauta del gruppo con un aumento finale dello 0,1%.