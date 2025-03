Mercati azionari del Vecchio continente in ribasso: dopo una seduta molto volatile la Borsa peggiore è stata quella di Francoforte, che ha chiuso con un calo dell'1,7%, seguita da Madrid in perdita dell'1,3%. In ribasso finale dello 0,9% i listini azionari di Londra, Amsterdam e anche Parigi, che per tutta la giornata aveva provato a contenere le perdite.