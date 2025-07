Le Borse europee avviano la seduta in rialzo mentre si guarda alle trattative sui dazi Usa, dopo che Donald Trump ha annunciato che non ci saranno proroghe alla sospensione in scadenza il 9 luglio. Tra gli investitori c'è attesa per i dati Usa sull'occupazione, uno degli elementi all'attenzione della Fed per la decisione sui tassi.

Avvio positivo per Parigi (+0,63%), Francoforte (+0,49%) e Londra (+0,43%).