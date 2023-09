Borsa: l'Europa apre in calo in attesa della Fed

Le Borse europee avviano la seduta in calo con gli investitori che cercano spunti sulle prossime mosse delle banche centrali sui tassi d'interesse. L'attenzione si concentra con l'arrivo in serata del beige book della Fed. Sotto i riflettori anche l'andamento del petrolio che registra una lieve flessione dopo la fiammata della vigilia. Seduta in calo per Parigi (-0,51%), Londra (-0,5%) e Francoforte (-0,37%).