Avvio in calo per le Borse europee dopo che il presidente americano, Donald Trump, ha dichiarato che entro due settimane fisserà unilateralmente i dazi con i Paesi che non hanno ancora raggiunto un accordo con gli Stati Uniti. Francoforte cede lo 0,76%, Parigi lo 0,45% mentre Londra arretra dello 0,08%.