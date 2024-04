La Borsa di Hong Kong torna agli scambi segnando nuove pesanti perdite, in scia ai timori sulle crescenti tensioni in Medio Oriente e in attesa dei dati del Pil cinese del primo trimestre: l'indice Hang Seng cede l'1,40% e scivola a 16.367,69 punti. Il Composite di Shanghai perde invece lo 0,45% a 3.043,55, mentre quello di Shenzhen cede lo 0,77% a quota 1.689,53.