Borsa: Europa a due velocità, future positivi, Parigi -0,2%

Si mantengono contrastate le principali borse europee al traguardo di metà seduta, con la stagione delle semestrali in corso e l'attesa per le mosse delle banche centrali di Giappone, Usa e Regno Unito. La migliore è Londra (+0,85%), seguita da Madrid (+0,57%), Francoforte (+0,38%) e Milano (+0,28%). In controtendenza Parigi (-0,22%). Positivi i future Usa in attesa degli indici della Fed di Dallas. Gira in calo il greggio (Wti -0,25% a 76,97 dollari al barile) mentre accelerano l'oro (+0,9% a 2.394 dollari l'oncia) e soprattutto il gas (+3,23% a 33,53 euro al MWh) per i timori sulle forniture di Gnl in Europa a causa dal forte rialzo termico in Asia. Risale il dollaro sopra quota 0,92 euro e 0,78 sterline, mentre il differenziale tra Btp e Bund tedeschi scende a 134 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 6,7 punti al 3,68% e quello tedesco di 5,6 punti al 2,34%. Scivolone di Heineken (-7,65%), che insieme alla semestrale ha annunciato la svalutazione di 874 milioni nella partecipata cinese Crb. Sotto pressione il produttore britannico di detergenti e prodotti per l'igiene Reckitt Benckiser (-9,3%), coinvolto in una causa negli Usa insieme ad Abbott Laboratories, che è stata condannata a sborsare 495 milioni di dollari (456,67 milioni di euro) di risarcimento danni. Effetto conti su Philips (+10,32%). Fresche di semestrale anche Be Semiconductor (-3,13%), il farmaceutico tedesco Merck Kgaa (+3,92%), la griffe del lusso Hermes (-2,55%) e il bancario inglese Natwest (+2,35%). Brillante a Londra la catena commerciale Jd Sports (+2,35%) specializzata nelle calzature.