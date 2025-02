Asia cauta, partita debole sui timori dei dazi Usa chiude la seduta riportandosi in terreno positivo e Hong Kong corre (+1,8%) insieme ai tecnologici. La 'febbre' per l'intelligenza artificiale alimenta l'ottimismo. Tokyo ha chiuso piatta (+0,04%), Shanghai sul finale ha invertito rotta guadagnando lo 0,56% e lo SHenzhen l'1,08 per cento.