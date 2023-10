Borrell, ora più aiuti umanitari a Gaza e più in fretta

"La cosa più importante ora è chiedere la consegna degli aiuti umanitari a Gaza. In tempi normali, senza guerra, circa 100 camion entrano quotidianamente a Gaza dunque è chiaro che 20 non sono abbastanza". Lo ha detto l'alto rappresentante della politica estera Ue Josep Borrell arrivando in Lussemburgo. "L'importante è fare di più, più in fretta, e in particolare portare a Gaza le cose basilari che fanno sì che l'acqua e l'elettricità vengano ripristinate", ha detto Borrell.