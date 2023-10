Blinken, non credo ad Hamas come non crederei all'Isis

"Non credo a nulla di quello che dice Hamas, come non crederei all'Isis". Lo ha detto Antony Blinken in un punto con la stampa dopo il rilascio di due ostaggi americani, una madre e la figlia di 17 anni. "Gli ostaggi devono essere rilasciati subito e senza condizioni", ha sottolineato il segretario di stato Usa. "Ci sono ancora altri 10 americani che risultano dispersi in questo conflitto", ha continuato Blinken. "Ognuno di loro deve essere rilasciato", ha sottolineato il segretario di Stato Usa.