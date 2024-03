Bernini, a rettori responsabilità delle misure in università

"La riunione alla Conferenza dei rettori è andata molto bene. L'unico limite è la violenza. Massima libertà di espressione e di pensiero con il limite, ripeto, della violenza. A quel punto saranno i rettori, che hanno ringraziato le forze dell'ordine, a stabilire quando e dove chiederne l'intervento. Ho chiesto loro di continuare a incontrarci, non ci sono state lamentele, stiamo cercando gli strumenti. Non abbiamo parlato delle collaborazioni con Israele quanto di dare voce a tutti". Così lasciando la Crui la ministra dell'università Anna Maria Bernini. In precedenza, facendo il suo ingresso all'evento, la ministra aveva chiarito: "Sono qui per ascoltare e condividere le soluzioni migliori per evitare che episodi come quelli dei giorni scorsi si ripetano. Non siamo preoccupati, tuteliamo la libera manifestazione del pensiero con un unico, insormontabile, sbarramento: la violenza".