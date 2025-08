Urso, il 12 agosto firma dell'accordo di programma ex Ilva

"Noi, su richiesta del Comune di Taranto, della provincia di Taranto e altri enti locali, abbiamo dato un ulteriore tempo al comune dopo le dimissioni del sindaco ed il ritiro di queste ultime". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al porto di Gioia Tauro dove ha effettuato una visita istituzionale con il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

"Il Comune di Taranto - ha aggiunto - ha chiesto ulteriore tempo e noi abbiamo concordato con lui che la riunione si farà il 12 di agosto, dopo che il Comune di Taranto, tornato in carica il sindaco, possa convocarsi con all'ordine del giorno. L'accordo di programma interistituzionale e in pratica il piano di decarbonizzazione che noi abbiamo già presentato, che è stato anche condiviso in Parlamento insieme al decreto legge che è stato convertito sull'ex ilva. Quindi il tempo è molto stretto. Io per questo ho chiesto che il comitato tecnico che insedierà domani, d'intesa col governatore che vedrà la partecipazione di tecnici anche locali, oltre che di Snam, dell'autorità portuale, della zes e degli altri dicasteri, possa concludere il lavoro in sintonia con il consiglio comunale di Tardo. Con l'accordo di programma che noi dovremmo sottoscrivere e vedremo quale, sulla base dell'indicazione anche degli enti locali, nella giornata del 12 di agosto. Quindi non c'è molto tempo".