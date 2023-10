Bce, Visco spinge sui tassi a più livelli

"I recenti timori riguardo al debito italiano devono essere meglio compresi" ma "non ci sono segnali che lo spread italiano abbia raggiunto un livello tale da portare all'intervento della Bce". Questo è quanto affermato dal governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco in un'intervista rilasciata a Bloomberg tv in occasione dell'Assemblea annuale dell'Fmi a Marrakesh.