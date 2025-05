Attacco a nave civile con aiuti umanitari per Gaza: Ankara condanna l'azione israeliana

"Condanniamo nel modo più fermo l'attacco alla nave civile, che pone una minaccia alla sicurezza marittima e di navigazione in acque internazionali". Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri di Ankara, come riferisce Anadolu, a proposito dell'attacco, secondo quanto denunciato dagli attivisti, in acque internazionali a largo di Malta, con droni israeliani su una nave con aiuti umanitari per la popolazione di Gaza. "Ci sono accuse secondo cui la nave è stata colpita da droni israeliani, saranno fatti tutti gli sforzi per rivelare il prima possibile i dettagli dell'attacco e portare gli assalitori davanti alla Giustizia", ha aggiunto il portavoce del ministero degli Esteri turco, Oncu Keceli, dichiarando che l'equipaggio e i passeggeri sono in buona salute, compresi alcuni cittadini turchi che si trovavano a bordo della nave. "In cooperazione con le autorità maltesi, stiamo effettuando il lavoro necessario per trasferire i nostri cittadini in una località sicura", ha detto Keceli.

Nel 2010 una nave Freedom Flotilla diretta a Gaza con aiuti umanitari è stata fermata da Israele, a largo della costa, con un'operazione militare a bordo dell'imbarcazione che ha provocato la morte di 9 attivisti turchi e di un cittadino statunitense di origine turca. Il caso provocò una crisi diplomatica tra Turchia e Israele, con Recep Tayyip Erdogan, allora premier, che chiese le scuse ufficiali da parte di Israele e un compenso per le famiglie delle vittime. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu chiamò nel 2013 Erdogan per scusarsi e nel 2016 Tel Aviv corrispose alla Turchia un compenso da 20 milioni di dollari.