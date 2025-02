Attacco a Monaco: auto contro la folla, indagini sul movente religioso

L'afghano che ieri si è scagliato con la sua auto contro la folla a Monaco ha dichiarato di essere molto religioso e dopo essere stato arrestato prima ha detto "Allah è grande", poi ha pregato. Lo ha riferito Gabriele Tilmann, la pm che sta conducendo le indagini. Il magistrato non ha rilasciato precisazioni sul movente dell'uomo ma ha detto che può essere sintetizzato come "religioso". Tuttavia non ci sono elementi al momento per ipotizzare relazioni con strutture o organizzazioni islamiste. Come pure si può escludere che al momento dell'attentato avesse dei complici.