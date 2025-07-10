Antitrust, istruttoria su Revolut per messaggi ingannevoli

Faro dell'Antitrust nei confronti di Revolut che "avrebbe diffuso messaggi ingannevoli dei servizi di investimento offerti e avrebbe impiegato modalità aggressive nella gestione dei servizi bancari". E' quanto si legge in una nota dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che ha avviato un'istruttoria nei confronti di Revolut Group Holdings Ltd, Revolut Bank Uab e Revolut Securities Europe Uab. Martedì 8 luglio, si legge, i funzionari dell'Autorità, con l'ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto ispezioni nelle sedi di Revolut Bank Uab, Revolut Digital Assets Europe Ltd e Revolut Ltd.