Anora di Sean Baker trionfa agli Independent Spirit Awards 2024

'Anora' di Sean Baker ha vinto come miglior film, miglior regista e migliore attrice protagonista Mikey Madison agli Independent Spirit Awards, che si sono tenuti sabato sera a Los Angeles. Dopo l'en-plein di due weekend fa, con i premi dei critici della Critics Choice Association, dei registi della Directors Guild e dei produttori della Pga, Anora rafforza ancora la propria posizione in vista degli Oscar di domenica prossima in cui il film indie Palma d'oro a Cannes ha sei candidature tra cui quella per best picture, per cui è a questo punto molto favorito.

Gli Spirit Awards, che si celebrano in una tenda sulla spiaggia di Santa Monica, sono considerati la sorella più trasgressiva e irriverente degli Academy Awards, visto che ammettono produzioni cinematografiche e televisive indipendenti, con un budget inferiore ai 30 milioni di dollari. Nel ricevere il premio per la regia, Baker- che ha anche scritto, prodotto e montato la storia della giovane prostituta di Brooklyn che si innamora di un rampollo russo - ha parlato di quanto sia difficile realizzare opere indipendenti in un'industria che non è più in grado di finanziare progetti rischiosi. "I film indipendenti rischiano di diventare 'biglietti da visita': realizzati solo per trovare ingaggi più grandi. Il sistema deve cambiare. È semplicemente insostenibile", ha scandito con passione, tra gli applausi.

Anora - tornato in sala in Italia con Universal dal 20 febbraio - ha strappato il titolo di miglior film del 2024 a 'I Saw the TV Glow' di Jane Schoenbrun, 'Sing Sing' di Greg Kwedar, 'Nickel Boys' di RaMell Ross e 'The Substance' di Coralie Fargeat. In sintonia con i Bafta, anche la vittoria di Kieran Culkin come miglior interprete secondario per 'A Real Pain'. Il suo regista, coprotagonista e sceneggiatore Jesse Eisenberg è stato premiato per la sceneggiatura. Il premio per il miglior documentario è andato a No Other Land, il film di un collettivo israelo-palestinese sulla distruzione di un villaggio in Cisgiordania. Favorito anche per le statuette assegnate dall'Academy, è distribuito in Italia da Wanted Cinema, mentre non è arrivato nelle sale statunitensi. 'Flow', il poetico cartone animato lettone con un gatto per protagonista è stato decretato miglior film internazionale. Anche i votanti dell'Academy l'hanno messo in lizza tra i film in lingua non inglese, oltre che tra le opere di animazione.