Anci, no ad Agenzia Entrate bis ma condivisione banche dati

"Non bisogna fare una seconda Agenzia delle Entrate, che credo che non voglia nessuno. A noi serve uno strumento diverso per far fronte a questa necessità". Lo ha detto il presidente dell'Anci e sindaco di Napoli Gaetano Manfredi in audizione alla commissione Finanza del Senato sul decreto legislativo in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale commentando la proposta del ministro Giorgetti su un ente ad hoc per la riscossione locale.