Anci, no ad Agenzia Entrate bis ma condivisione banche dati

Il Nobel un colpo alle dittature

Carmine Pinto
Il Nobel un colpo alle dittature
Manfredi su proposta Giorgetti, "a noi serve strumento diverso"

"Non bisogna fare una seconda Agenzia delle Entrate, che credo che non voglia nessuno. A noi serve uno strumento diverso per far fronte a questa necessità". Lo ha detto il presidente dell'Anci e sindaco di Napoli Gaetano Manfredi in audizione alla commissione Finanza del Senato sul decreto legislativo in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale commentando la proposta del ministro Giorgetti su un ente ad hoc per la riscossione locale.

© Riproduzione riservata