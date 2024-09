Allarme Fp-Cgil, 'troppi assegni di inclusione sospesi'

Centri per l'impiego allo stremo e molti nuclei familiari con l'Assegno di inclusione sospeso: è l'allarme che lancia il sindacato della Funzione pubblica della Cgil. "In questi giorni si sta verificando un'emergenza nei centri per l'impiego, che da nord a sud stanno scoppiando, e si stanno registrando molte sospensioni dell'Assegno di inclusione, dovute a procedure troppo macchinose, ai diversi paletti previsti dalla norma e alle scadenze che non si è grado di rispettare. Una situazione che sta registrando tensione, soprattutto in Campania, la regione con il più alto numero di beneficiari", dice la segretaria nazionale Fp-Cgil, Giordana Pallone.