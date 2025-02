Alice Weidel di Afd riceve congratulazioni da Elon Musk, un successo storico

La leader di Afd Alice Weidel ha reso noto di aver ricevuto una telefonata di complimenti da parte di Elon Musk e questo dimostra "come Afd mantiene aperti i contatti con tutte le forze politiche, compresa la nuova amministrazione americana". Per la leader del partito di estrema destra tedesca, è stato "un successo storico": a nessun partito in Europa sarebbe riuscito di consolidarsi come partito popolare in così poco tempo. Weidel ha quindi confermato che il cordone sanitario contro Afd va superato "perché gli elettori hanno votato per un vero cambio di politica".