Al Jazeera, 30 morti dall'alba a Gaza, 'droni pieni di chiodi'

Almeno 30 palestinesi sono stati uccisi dall'alba in tutta Gaza in attacchi israeliani, secondo quanto riferito da fonti mediche ad Al Jazeera, mentre il sistema sanitario decimato dell'enclave assediata e bombardata, sopraffatto da un flusso quotidiano di feriti, vede i sanitari in grande difficoltà.

Il bilancio delle vittime - scrive Al Jazeera - include anche sette persone nei pressi dei siti di distribuzione del cibo. Il corrispondente di Al Jazeera, Hani Mahmoud, ha dichiarato che i feriti, compresi i bambini, sono stati trasferiti all'ospedale Nasser. Alcuni presentavano ferite compatibili con attacchi con droni.

"I missili lanciati dai droni sono pieni di chiodi, metalli e schegge che esplodono ad alta velocità, causando emorragie interne", ha aggiunto. "Questi attacchi sono in aumento e prendono di mira grandi folle, nei mercati o mentre fanno la fila per l'acqua".