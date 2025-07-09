Giovedì 9 Ottobre 2025

Se il pallone diventa politica

Giulio Mola
Se il pallone diventa politica
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Nobel per la PaceAccordo GazaManovra 2026Guerra UcrainaMaria Cristina GalloMeteo weekend
Acquista il giornale
Ultima oraAl centro sud meno metà 18enni comprende i testi scritti
9 lug 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Al centro sud meno metà 18enni comprende i testi scritti

Al centro sud meno metà 18enni comprende i testi scritti

Invalsi,in Sardegna il 70% in quinta superiore non sa matematica

Invalsi,in Sardegna il 70% in quinta superiore non sa matematica

Invalsi,in Sardegna il 70% in quinta superiore non sa matematica

Nell'ultimo anno delle superiori solo in Italiano e Inglese-lettura la quota di allievi in linea con i livelli attesi si attesta oltre il 50%. Più grave è la situazione in Matematica: nel Lazio, Campania, Calabria e Sicilia circa il 60% non raggiunge il livello di accettabilità. In Sardegna questa percentuale si alza al 70%. I dati arrivano dal rapporto Invalsi. Tuttavia in Italiano solo nelle due macro-aree settentrionali la comprensione dei testi scritti raggiunge livelli almeno accettabili per oltre la metà degli studenti e delle studentesse (circa il 60-61%), mentre al Centro-Sud meno della metà di allievi raggiunge i traguardi.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Scuola