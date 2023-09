14enne pugnala 5 persone in una scuola Spagna, tragedia

La Polizia ha reso noto che uno studente di 14 anni ha pugnalato cinque persone in una scuola in Spagna. Il minorenne è stato subito arrestato a Jerez de la Frontera in Andalusia, dopo aver ferito con un coltello diversi insegnanti e studenti dell'istituto Elena García Armada. Secondo una chiamata al commissariato locale, l'accaduto è avvenuto alle 8:25. L'aggressore, uno studente di terza media, aveva con sé due coltelli e ha aggredito tre insegnanti e due studenti, che sono stati trasferiti in vari centri medici. Tutti hanno riportato ferite di "varia gravità", secondo fonti della polizia, che non hanno ancora chiarito i motivi dell'aggressione.