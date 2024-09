Starliner rientra sulla terra senza equipaggio, gli astronauti dell’Iss restano sulla stazione: cosa è successo

Roma, 7 settembre 2024 – Dopo tre mesi nello spazio la navicella Starliner di Boeing si è sganciata dalla Stazione spaziale internazionale ed è rientrata sulla terra. Al termine di un viaggio di sei ore, nella notte italiana la capsula è atterrata con un paracadute a White Sand, in New Mexico. A bordo non c'erano i due piloti collaudatori Butch Wilmore e Suni Williams che dovranno rimanere sulla stazione almeno fino a febbraio 2025.

Butch Wilmore e Suni Williams al momento della partenza con Starliner

La navicella è atterrata all'interno di un poligono missilistico che veniva utilizzato dalla Nasa per addestrare i piloti dello Space Shuttle. Williams e Wilmore sarebbero dovuti rientrare a giugno, una settimana dopo il loro arrivo, ma problemi al sistema di pressurizzazione e perdite di elio dalla navicella della Boeing (alla sua prima missione con equipaggio) hanno imposto un rinvio del rientro. SpaceX riporterà i due astronauti sulla terra a fine febbraio.

Secondo la CNN, Butch Wilmore e Suni Williams, dovranno “rimanere sulla stazione per altri cinque o sei mesi". Per motivi di sicurezza, infatti, la Nasa ha deciso di far rientrare con un altro veicolo i due astronauti. Secondo quanto emerfe SpaceX riporterà Wilmore e Williams sulla terra a fine febbraio.