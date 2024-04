Oggi è il giorno dell’eclissi totale di sole: come e dove vederla (anche online)

Quest’oggi, il cielo sarà teatro di uno degli eventi astronomici più affascinanti: l'eclissi totale di Sole. Questo fenomeno celeste, che si verifica quando la Luna si interpone tra la Terra e il Sole, oscurando completamente la luce solare, sarà visibile in particolare dal Messico, dagli Stati Uniti e dal Canada. La fase di totalità dell'eclissi inizierà nell'Oceano Pacifico, attraverserà queste nazioni e terminerà nell'Oceano Atlantico. Il punto di massima centralità si verificherà in Messico, dove l'oscurità totale durerà circa 4 minuti.

Il fenomeno dell'eclissi totale di sole

Un'eclissi totale di Sole si verifica quando Sole, Terra e Luna si allineano perfettamente. La Luna si interpone tra la Terra e il Sole, bloccando la luce solare e proiettando la sua ombra sul nostro pianeta. Durante l'eclissi odierna, sembrerà che la Luna "spenga" il Sole, creando un effetto simile a quello di un'alba o di un tramonto. Questo evento, relativamente raro, offre alla comunità scientifica l'opportunità di osservare le stelle in pieno giorno, studiare la corona solare e analizzare gli effetti dell'oscuramento del Sole sulla temperatura atmosferica e sui venti.

Un'occasione unica per gli appassionati di astronomia

L'eclissi totale di Sole di oggi si distingue per la sua particolarità. A differenza di altre eclissi, che sono spesso visibili solo da regioni remote, questa eclissi sarà osservabile in alcune delle aree più densamente popolate del mondo. Più di 30 milioni di persone vivono lungo la striscia di terra che attraverserà Messico, Stati Uniti centrali e occidentali e parte del Canada. Inoltre, a differenza dell'eclissi totale di Sole del 2017, che si verificò durante un periodo di minima attività solare, l'eclissi del 2024 coinciderà con un picco di attività solare, offrendo agli scienziati l'opportunità di condurre studi più approfonditi sulla corona solare.

Percorso e visibilità dell'eclissi

La Nasa ha riferito che la prima località del Nord America continentale a sperimentare la totalità dell'eclissi sarà la costa pacifica del Messico alle 16:38 UTC (18:38 ora italiana). L'eclissi proseguirà poi attraverso gli Stati Uniti, passando per Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pennsylvania, New York, Vermont, New Hampshire e Maine, per poi entrare in Canada e attraversare Ontario, Quebec e New Brunswick, fino a uscire dalla costa atlantica di Terranova.

Come seguire l'eclissi dall'Italia

Nonostante l'eclissi non sia visibile direttamente dall'Italia, sarà possibile seguirla in diretta streaming direttamente da questa pagina. L'evento inizierà alle 15:42 UTC (17:42 ora italiana) e raggiungerà il suo apice alle 18:17 UTC (20:17 ora italiana), per concludersi alle 20:52 UTC (22:52 ora italiana).cQuesta eclissi rappresenta un'opportunità imperdibile per gli appassionati di astronomia e per chiunque desideri assistere a uno spettacolo celeste di rara bellezza.